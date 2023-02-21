Martin Janacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Janacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Janacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Janacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Janacek 22 Eylül 2000 tarihinde Cehnice şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Janáček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Janacek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini futcon.agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Janacek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Janacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Janacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Janacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Janacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Budejovice U19

22 Şubat 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Praha B

23 Ağustos 2019 yılında Motorlet Praha

31 Aralık 2019 yılında Sparta Praha B

6 Ocak 2020 yılında C. Budejovice B

18 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2022 yılında C. Budejovice B

1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Martin Janacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Janacek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Janacek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Cehnice (2007 - 2009)TJ Sokol Bavorov (2009 - 2010)SK Slavoj Volyně (2010 - 2011)SK Strakonice 1908 (2010 - 2012)FK Junior Strakonice (2012 - 2015)SK Dynamo České Budějovice (2015 - 2018)AC Sparta Praha (2018 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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