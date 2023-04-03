Martin Kabelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kabelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kabelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Kabelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Kabelka 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Kabelka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kabelka'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Kabelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Kabelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2022 yılında Slovacko B
Martin Kabelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Kabelka şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?1.SC Znojmo (2009 - 2018)
1. FC Slovácko (2018 - 2022)
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