Martin Kostadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kostadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kostadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kostadinov 13 Mayıs 1996 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мaртин Росенов Костадинов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kostadinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Kostadinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kostadinov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Kostadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kostadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Kostadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kostadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cherno More

23 Temmuz 2019 yılında Dunav

31 Aralık 2019 yılında Cherno More

8 Ocak 2020 yılında Arda Kardzhali

5 Ekim 2020 yılında Botev Vratsa

7 Ocak 2021 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

31 Aralık 2021 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2022 yılında Dunav

Martin Kostadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kostadinov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Martin Kostadinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.