Martin Kudela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kudela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kudela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Kudela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Kudela 29 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Kudela Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Kudela'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Kudela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Kudela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
Martin Kudela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Kudela şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Spartak Valašské Klobouky (2009 - 2014)
1.FC Slovácko (2014 - 2021)
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