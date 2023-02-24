Martin Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Major 29 Nisan 2001 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Major Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Major, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Major'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2018 yılında Fehérvár U19

1 Ocak 2019 yılında Fehérvár II

13 Temmuz 2020 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár II

13 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

Martin Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Major şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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