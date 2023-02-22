Martin Melichar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Melichar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Melichar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Melichar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Melichar 6 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Melichar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Melichar'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Melichar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Melichar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Melichar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Melichar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Pribram B

1 Mayıs 2020 yılında 1.FK Příbram

21 Temmuz 2021 yılında Slavoj Trebisov

28 Ocak 2022 yılında 1.FK Příbram

Martin Melichar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Melichar şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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