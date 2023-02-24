Martin Palincsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Palincsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Palincsar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Palincsar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Palincsar 3 Ocak 1999 tarihinde Esztergom şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Palincsar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Martin Palincsar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Palincsar'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Palincsar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Palincsar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Palincsar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Palincsar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2017 yılında MTK Budapest II

24 Ocak 2018 yılında Budaörs

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında Monor SE

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

Martin Palincsar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Palincsar şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Palincsar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Újpesti TE, Dalnoki Akadémia (-2010)

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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