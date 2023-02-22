Martin Pastornicky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pastornicky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pastornicky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pastornicky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pastornicky 18 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Pastornický şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pastornicky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF_MG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Pastornicky'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Pastornicky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Pastornicky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Pastornicky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pastornicky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Karvina

28 Şubat 2018 yılında Inter Bratislava

30 Haziran 2018 yılında Karvina

21 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2021 yılında Karvina

20 Ağustos 2021 yılında AEP Kozanis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko

Martin Pastornicky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pastornicky şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Pastornicky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Karviná (-2011), SK Sigma Olomouc (2011), MFK Karviná (2011-2014)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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