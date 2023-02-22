Martin Rolinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rolinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rolinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rolinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rolinek 30 Haziran 2000 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rolinek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Rolinek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Rolinek'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rolinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rolinek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Rolinek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rolinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SK Lisen

17 Şubat 2022 yılında Mlada Boleslav

28 Temmuz 2022 yılında Karvina

31 Aralık 2022 yılında Mlada Boleslav

3 Ocak 2023 yılında 1.SK Prostejov

Martin Rolinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rolinek şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Říčany (2006 - 2012)FC Sparta Brno (2012 - 2013)FC Zbrojovka Brno (2013 - 2015)SK Líšeň (2015 - 2018)

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