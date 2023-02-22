Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Samiec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Samiec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Samiec 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Samiec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Martin Samiec'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Samiec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Samiec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Samiec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Samiec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fotbal Trinec

Martin Samiec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Samiec şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Smilovice (2006 - 2007)FK Fotbal Třinec (2007 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.