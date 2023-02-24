Martin Stankev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stankev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Stankev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Stankev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Stankev 29 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Мариов Станкев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Stankev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Stankev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Stankev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Stankev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Stankev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Stankev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Stankev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Marek Dupnitsa

1 Ağustos 2009 yılında Vihren

1 Ağustos 2011 yılında Etar

1 Mart 2013 yılında Bansko

1 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Etar

14 Eylül 2017 yılında Lok. Sofia

14 Şubat 2019 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Vitosha

19 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2020 yılında Sportist Svoge

1 Ocak 2021 yılında Botev Ihtiman

1 Temmuz 2021 yılında Kostinbrod

1 Temmuz 2022 yılında Vitosha

Martin Stankev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Stankev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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