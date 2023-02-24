Martin Stoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Stoilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Stoilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Stoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Stoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Stoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Stoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Stoilov 23 Temmuz 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur.  Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Стефанов Стоилов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Stoilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Stoilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Stoilov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Stoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Stoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Stoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Stoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

1 Şubat 2023 yılında Minyor Pernik

Martin Stoilov kimdir

Martin Stoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Stoilov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Martin Stoilov nereli

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