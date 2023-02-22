Martin Subert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Subert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Subert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Subert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Subert 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Šubert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Subert Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Martin Subert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Subert'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Subert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Subert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Subert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Subert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

Martin Subert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Subert şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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