Martin Talakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Talakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Talakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Talakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Talakov 9 Mart 2003 tarihinde Veles şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Талаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Talakov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Martin Talakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Talakov'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Talakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Talakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Talakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Talakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Kasım 2015 yılında Akad. Pandev Ju

1 Temmuz 2020 yılında Akad. Pandev

8 Şubat 2021 yılında Borec Veles

30 Haziran 2021 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2021 yılında Podbrezova

21 Şubat 2022 yılında MSK Zilina B

30 Haziran 2022 yılında Podbrezova

Martin Talakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Talakov şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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