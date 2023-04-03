Martin Temel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Temel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Temel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Temel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Temel 24 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Temel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Martin Temel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Temel'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Temel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Temel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ostrava U19
1 Temmuz 2022 yılında Ostrava B
Martin Temel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Temel şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Vřesina (2010 - 2015)
FC Baník Ostrava (2015 - 2022)
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