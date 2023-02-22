Martin Vanak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vanak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Vanak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Vanak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Vanak 18 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Vaňák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Vanak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Vanak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Martin Vanak'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Vanak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Vanak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Vanak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Vanak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Varnsdorf

Martin Vanak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Vanak şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FA šluknovského výběžku (2008 - 2009)FK Varnsdorf (2009 - 2010)FA šluknovského výběžku (2010 - 2015)FK Varnsdorf (2015 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.