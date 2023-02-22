Martin Vlachovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vlachovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Vlachovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Vlachovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Vlachovsky 28 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Vlachovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Vlachovsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Vlachovsky'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Vlachovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Vlachovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Vlachovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Vlachovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2019 yılında MFK Karvina B

3 Şubat 2021 yılında Blansko

30 Haziran 2021 yılında MFK Karvina B

22 Temmuz 2021 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2021 yılında MFK Karvina B

27 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

21 Eylül 2022 yılında Frydek-Mistek

31 Aralık 2022 yılında 1.SK Prostejov

Martin Vlachovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Vlachovsky şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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