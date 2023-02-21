Martin Zednicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Zednicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Zednicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Zednicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Zednicek 16 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Zedníček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Zednicek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Martin Zednicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Zednicek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Zednicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Zednicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Zednicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Zednicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında Slovacko U17

1 Temmuz 2019 yılında Slovacko U19

10 Mart 2020 yılında Olomouc B

7 Ağustos 2020 yılında 1.SC Znojmo

28 Temmuz 2021 yılında Otrokovice

22 Temmuz 2022 yılında Karvina

Martin Zednicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Zednicek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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