Martin Zikl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Zikl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Zikl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Zikl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Zikl 13 Haziran 1999 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Zikl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Zikl'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Zikl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Zikl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Zikl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Zikl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zbrojovka Brno

6 Ağustos 2019 yılında SK Lisen

31 Temmuz 2020 yılında Zbrojovka Brno

21 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2020 yılında Zbrojovka Brno

8 Şubat 2021 yılında SK Lisen

30 Haziran 2021 yılında Zbrojovka Brno

8 Eylül 2021 yılında SK Lisen

Martin Zikl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Zikl şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Zikl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ČAFC Židenice (2006 - 2009)FC Zbrojovka Brno (2009 - 2010)TJ Tatran Bohunice (2010 - 2011)ČAFC Židenice (2011 - 2012)FC Zbrojovka Brno (2012 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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