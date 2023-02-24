Marton Gyurjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Gyurjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Gyurjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Gyurjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Gyurjan 1 Mayıs 1995 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Gyurján Márton László şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Gyurjan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Marton Gyurjan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marton Gyurjan'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marton Gyurjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Gyurjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marton Gyurjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Gyurjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2009 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2012 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2014 yılında Haladás

29 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg

Marton Gyurjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Gyurjan şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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