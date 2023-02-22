Marty Gallagher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marty Gallagher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marty Gallagher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marty Gallagher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marty Gallagher 26 Ekim 1990 tarihinde Londonderry şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Martin Gallagher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marty Gallagher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marty Gallagher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 28 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Marty Gallagher'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marty Gallagher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marty Gallagher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marty Gallagher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marty Gallagher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Institute FC

28 Ağustos 2019 yılında Coleraine

Marty Gallagher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marty Gallagher şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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