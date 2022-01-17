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Maruf isminin anlamı nedir, Maruf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Maruf isminin anlamı; Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Maruf isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Maruf isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Maruf isminin anlamı nedir, Maruf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Maruf isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Maruf ismi ne demek, Maruf ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Maruf isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Maruf İsminin anlamı nedir? TDK Maruf anlamı:

Maruf ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı:
      "Ben onların bu ayıplarını yüzlerine vurmakla marufum." - Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat, hukuk Dinî bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan.

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Maruf İsmi Kuranda geçiyor mu?

Maruf ismi kuranda geçmemektedir.

Maruf isminin kökeni:

Maruf ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık  olarak 2670 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Maruf isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Maruf isminin rengi:

Kırmızı

Maruf ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Maruf isminin Harf Analizi Nedir ?

Maruf ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

F : Patron, ön planda

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Maruf isminin Numerolojisi Kaçtır?

Maruf ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

A : 1

R : 21

U : 25

F : 7

= 70 Maruf İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Maruf isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Maruf ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Maruf isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   A: 1   R: 9   U: 3   F: 6 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Maruf isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

 

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