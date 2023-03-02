Marvel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvel 7 Ocak 2003 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Marvelous Antolín Garzón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Marvel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvel'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marvel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marvel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Marvel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvel şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marvel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Madrid Benjamín A (2010-11)Atlético de Madrid (2011-12)Alcalá (2012-15)Rayo Vallecano (2015-16)

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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