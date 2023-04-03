Marvin Alpert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Alpert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Alpert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marvin Alpert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marvin Alpert 26 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marvin Alpert Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Alpert'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marvin Alpert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marvin Alpert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19
Marvin Alpert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marvin Alpert şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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