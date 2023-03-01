Marvin Herschel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Herschel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Herschel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marvin Herschel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marvin Herschel 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marvin Herschel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 37 Sport yapmaktadır. Marvin Herschel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Herschel'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marvin Herschel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marvin Herschel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Dartford
Marvin Herschel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marvin Herschel şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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