Marvin Peersman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Peersman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Peersman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Peersman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Peersman 10 Şubat 1991 tarihinde Wilrijk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Peersman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Peersman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Peersman'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marvin Peersman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Peersman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Peersman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Peersman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KSK Beveren

1 Temmuz 2010 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2012 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur

30 Ocak 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

7 Ağustos 2020 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Marvin Peersman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Peersman şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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