Marvis Ogiomade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvis Ogiomade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvis Ogiomade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvis Ogiomade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvis Ogiomade 1 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Marvis Amadin Ogiomade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvis Ogiomade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvis Ogiomade'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvis Ogiomade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvis Ogiomade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvis Ogiomade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvis Ogiomade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında Bohemians B

20 Ağustos 2020 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında Bohemians B

22 Temmuz 2021 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2022 yılında Bohemians B

18 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Marvis Ogiomade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvis Ogiomade şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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