Mary Jane nedir, uyuşturucu mu? Mary Jane anlamı nedir?

Burry Soprano'nun 'Mary Jane' şarkısı, 2018 yılında çıktı ve sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Youtubede de yine milyonlarca kişi tıkladı. Şarkıyı söyleyen Burry Soprano şarkıda geçen bazı laflar ve imalarından ötürü bir süre önce gözaltına alınmıştı. Ardından serbest bırakılan rapçi hakkında uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçuyla yakalama kararı çıkartıldı.

Gerçek adı Burak Aydoğduoğlu olan rapçinin uyuşturu kullanmak ve özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Aydoğduoğlu geçtiğimiz günlerde kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki Burry Soprano'nun başında bela olan Mary Jane ne demek? Mary Jane uyuşturucu mu?

MARY JANE NEDİR? MARY JANE ANLAMI NEDİR?

Mary Jane, Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan bir maddedir.