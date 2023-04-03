Marzouk Kotya Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marzouk Kotya Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marzouk Kotya Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marzouk Kotya Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marzouk Kotya Fofana 17 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marzouk Kotya Fofana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Player Agency yapmaktadır. Marzouk Kotya Fofana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marzouk Kotya Fofana'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marzouk Kotya Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marzouk Kotya Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Aachen U17

1 Ocak 2022 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Marzouk Kotya Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marzouk Kotya Fofana şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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