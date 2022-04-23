Mas ne demek, TDK'ya göre Mas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mas ne demek? Mas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mas kelimesi. Peki mas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mas nedir, mas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emme, emerek içine çekme, soğurma



MAS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- massetmek

