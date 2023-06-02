Masa çatırdadı, 6'lı ittifak arasında gerilim artıyor, "Sözünüz kadar oyunuz olsa!"

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, %52,18 oy oranıyla kazanan taraf oldu ve 17. kez galibiyetini kutladı. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu ise bir kez daha mağlubiyetini yaşadı.

Seçim sürecinde ittifak oluşturan muhalefet kesimi ise seçimlerin ardından gerçek niyetlerini gösterdi.

Yenilgiyi birbirine yıkan siyasi isimlerden bir yeni atak daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Dikmen, geçtiğimiz günlerde "az sayıda milletvekili çıkartılması" konusunu İyi Parti'ye yıktı.

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İYİ PARTİ VEKİL KAYBETTİRDİ

Dikmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelere İyi Parti cephesinden anında yanıt geldi.

İyi Partili Metin Argun, sosyal medya hesabı üzerinden Dikmen'in açıklamasını alıntılayarak cevap verdi.

SERT CEVAP GELDİ

"Sözünüzün çokluğu kadar, oyunuz olsaydı seçimin sonucu değişirdi" dedi.