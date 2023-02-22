Masai Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masai Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masai Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masai Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masai Brown 26 Mayıs 2003 tarihinde Indiana şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Masai Amani Brown Andrews şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masai Brown Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Masai Brown'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Masai Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masai Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Eylül 2021 yılında Oviedo Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
4 Ekim 2022 yılında Panserraikos
Masai Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masai Brown şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.