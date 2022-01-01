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Maşalı ne demek, TDK'ya göre Maşalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maşalı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maşalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maşalı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maşalı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maşalı ne demek, TDK'ya göre Maşalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maşalı ne demek? Maşalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maşalı kelimesi. Peki maşalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maşalı nedir, maşalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAŞALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maşalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre maşalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maşası olan
- Maşa ile kıvrılmış (saç)

MAŞALI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Maşalı saat.

MAŞALI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- eli maşalı

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