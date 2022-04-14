Masarika ne demek, TDK'ya göre Masarika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Masarika kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Masarika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Masarika nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Masarika kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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