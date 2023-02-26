Masizakhe Myataza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masizakhe Myataza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masizakhe Myataza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masizakhe Myataza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masizakhe Myataza 4 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masizakhe Myataza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 13 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Masizakhe Myataza'nin Chippa United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masizakhe Myataza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masizakhe Myataza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masizakhe Myataza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masizakhe Myataza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TS Galaxy FC

15 Ekim 2020 yılında U. Pretoria

30 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Aralık 2021 yılında All Stars

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2022 yılında Chippa United

Masizakhe Myataza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masizakhe Myataza şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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