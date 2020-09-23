Maske denetiminde polislere saldırı: 2 polis yaralı

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan polis ekipleri, maske takmayan A.I. ve B.I. kardeşlere uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen maske takmayı reddeden kardeşlere tutanak tutmak isteyen polis ekipleri, şahıslardan kimliklerini vermelerini istedi.

Kimlik vermeyi de reddeden iki kardeşi gözaltına almak isteyen ekipler, şahısların saldırısına uğradı.

Yaşanan arbedede, kardeşler 2 polis memurunu yumruklarla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş güçlükle gözaltına alındı, yere yatırılıp, kelepçe takılarak emniyete götürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, kardeşlerden birinin 'İnsan kaçakçılığı' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

''POLİSİ KIŞTIRTTI''

Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı. Bunlar hala direndi. Polisi darp ettiler, bir de devlete hakaret ettiler. Ondan dolayı ters kelepçe yapıp aldılar arkadaşları. Ben ceza kesilmesin diye maske verdim ama biri takmamayı tercih etti elinde salladı maskeyi. Kışkırttı daha doğrusu. Sonra devlete ve polislere hakaret etti" dedi.