Salgınla mücadele kapsamında maskeler için yeniden satış izni verildi. Peki maske fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Koronavirüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren fahiş fiyata satılan ya da hiç bulunamayan maskeler vatandaşı isyan ettirmişti. Yaşananlardan sonra fırsatçılara geçit vermemek adına maske satışının yasaklanması yönünde karar alınmıştı.

Maske fiyatları ne kadar olacak?

Alınan kararla birlikte vatandaşa PTT yoluyla ücretsiz maske gönderilecekti. Daha sonra ise eczanelerden ücretsiz şekilde alınması kararlaştırıldı. Son olarak ise çalışanların, bağlı oldukları kurumlardan temin edeceği açıklanmıştı. Bu süreçte bazı vatandaşlar ücretsiz maskelerini alırken, birçok vatandaş ise maskelerini temin edemedi.

ERDOĞAN: MASKE SATIŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından maske satışı yapılacağını duyurup şu ifadeleri kullanmıştı: Daha önce maskenin parayla satılması yasaklanırken, eczanelerden ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni kararlara göre, maskelere daha hızlı ulaşılabilmesi için tavan fiyat uygulaması ile maske satışları yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise maske fiyatının ne olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, maske fiyatından üst limitin 1 lira olacağı bilgileri geldi. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, yapılan görüşmeler sonrası tıbbi maskeler için 1 lira üst limit belirlenirken, eczanelerin yanı sıra marketlerde de satılabileceği gündeme geldi.

Ücretsiz maske dağıtımı durdu mu?

Ücretsiz maske dağıtımı devam edecek. Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

Maske satışı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Daha önce maske satışı yasaklanmış ve e-Devlet başvuruş sonrası maskelerin eczanelerden ücretsiz alınacağını açıklanmıştı.

Maskeler fiyatı kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde; 'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.' Diyerek maske satışının izni ile ilgili açıklamada bulundu.

Maske satışı yeniden başlayacak ve izin verilen yerlerde maske satışları olacak. Maskelerin satış fiyatlarında bir usulsüzlük , bir fırsatçılık olmaması için tavan fiyat belirlenecek ve maskeler bu şekilde satışa sunulacak.

Tavan fiyat henüz açıklanmadı. Cerrahi maske, tek kullanımlık maske, hijyenik maskeler ve diğer maskeler için fiyatlar belirlenecek.

Maskelerin satılacağı yerler henüz belli değil. Ancak eczanelerde maske satışı yapılması bekleniyor. Erdoğan, maskelere vatandaşların kolayca ulaşabileceği bazı yerlerde satışa çıkacağını söyledi.

MASKE NERELERDE SATILACAK?

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.

ÜRETİM SORUNU YOK

Yeni düzenlemeyle ilgili soruları yanıtlayan TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, şunları söyledi:

"Satışların yarından itibaren (çarşamba) başlamasını bekliyoruz. En başından beri doğru organizasyonla maske sorunu yaşanmayacağını söylüyorduk. Dün de üretim ve tedarik sorunu yoktu bugün de yok. Bunu yetkililere anlattık. Dağıtım ve organizasyonda doğru noktaya gelindi. Bu şekilde vatandaşın maskeye rahat ulaşımı sağlanacak. Göreceksiniz raflarda maske kalacak."