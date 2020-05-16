Maske kullanımı o ilimizde zorunlu hale getirildi!

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İL GENELİNDE MASKE TAKILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi” denildi.

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.