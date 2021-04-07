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  3. Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Bursa'da koronavirüs kapsamında maske kuralına uymayan vatandaşlar MOBESE kameralarıyla tespit ediliyor. Vatandaşlar MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor.

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Bursa'da koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor.

KURALLARA UYMAYANLAR TESPİT EDİLİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde (KGYS) bulunan ekipler, Bursa'da bin 500 MOBESE kamerası tarafından pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşları tespit ediyor. Vatandaşlar sahada görevli polis ekipleri tarafından uyarılırken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezaî müeyyide uygulanıyor. Yetkililer, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşları alınan tedbirlere riayet etmeye çağırdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

Maske takmayanlar MOBESE kameralarından kaçamıyor

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