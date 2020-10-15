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Maske uyarısı yapılan kişi dehşet saçtı!

Olay, İzmir’de meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen kişi girdiği süpermarkette maske takmaması sebebiyle uyarılınca kendisini uyaran süpermarket müdürünü 3 yerinden bıçakladı.

Olay, İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir süpermarkette gerçekleşti.

İddiaya göre şizofreni hastası olduğu öne sürülen G.V. isimli şahıs, maske takmadan alışveriş yapmak istedi. Süpermarkete giren G.V.'yi, süpermarket müdürü S.S, uyardı. maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine G.V., sinirlenerek yanında bulunan bıçakla S.S’ye saldırdı. Göğsünden ve kafasından 3 bıçak darbesi alan S.S, yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla kaçarak oturduğu apartmana doğru kaçtı. Süpermarkette çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı S.S’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı S.S’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 HAFTA ÖNCE DE ANNESİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan, polis ekipleri de G.V'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın oturduğu apartmana doğru kaçtığı ihbarını alınca apartmanın önüne gitti. Ancak şahıs kapıyı kilitlediğinden dolayı kapı açılamadı. Bunun üzerine apartmanın önüne çilingir çağırılarak kapı açıldı. Apartmanın içinde G.V'yi yakalayan polis ekipleri, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şahsın 1 hafta önce annesini de bıçakladığı öğrenildi.

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