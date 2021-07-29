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  3. Maske yasağı kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmaya devam edilecek mi?

Maske yasağı kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmaya devam edilecek mi?

1 Temmuz ile yeni bir döneme giriş yapıldı. Korona virüs salgınının başından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alınmıştı. Ancak aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle tedbirler gevşetilmeye başlandı.

Maske yasağı kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmaya devam edilecek mi?

Maske yasağı kalktı mı? Açık ve kapalı alanda maske takmaya devam edilecek mi?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından maske konusu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."

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