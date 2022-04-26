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Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bilim kurulu toplantısı olacağını duyurduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunarak alınan kararları açıkladı. Peki Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?

Koronavirüs salgını sürecinde maske kullanımı devam ederken açık alanlarda maske kullanımı kaldırılmıştı. Özellikle salgının zayıflamasıyla birlikte birçok ülkede maske kullanımı kaldırılırken Türkiye'deki sürecin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyordu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamera karşısına geçerek açıklama yaptı. Bu kapsamda " Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI SON DAKİKA 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Buna göre kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı, sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek." dedi. 

OTOBÜSLERDE MASKE YASAĞI KALKTI MI, TAKMAK ZORUNLU MU?

Daha önce otobüslerde takılması zorunlu olan maskelerin kullanımın nasıl olacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısı 1000 altına ininceye kadar maske takma uygulamasının devam edeceğini duyurdu. 

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu? Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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