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  3. Maskesi açık polisin vatandaşa 'maskeni kapat lan' diye bağırması tepkiye neden oldu!

Maskesi açık polisin vatandaşa 'maskeni kapat lan' diye bağırması tepkiye neden oldu!

Maskesi açık polisin bir vatandaşa 'maskeni kapat lan' diyerek uyarıda bulunduğu görüntü sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve polisin tavrı eleştirildi.

Twitter ve Instagram'da paylaşılan bir görüntü tepkiye neden oldu. Maskesini çenesine indiren bir polisin vatandaşa "Maskeni kapat lan" diye bağırarak uyarıda bulunduğu görüntü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları uyarıda bulunan polisin maskesinin olmamasına ve vatandaşa karşı "lan'"diye hitap etmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak olaya tepki gösteren kişiler 'Polis nasıl olur da vatandaşla böyle konuşabilir?' dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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