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  3. Maskesi olmayınca otobüse alınmayan adam sileceklere tutundu

Maskesi olmayınca otobüse alınmayan adam sileceklere tutundu

Antalya'da gerçekleşen ilginç olay da maskesiz olduğu için otobüse alınmayan adam, sileceklere tutunarak seyahat etmeye çalıştı. Bir süre ilerleyen adam aracın hızı ile kenara savruldu.

Antalya'da özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan adam ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hızını alamayan adam hareket eden otobüsün sileceklerini tutundu.

Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı. Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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