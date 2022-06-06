Maskotlar Dünya Çevre Günü'ne özel belediye araçları ile çöp topladı

Tuzla Belediye 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak Şelale Eğitim Parkı'nda festival düzenledi. Düzenlenen festivalde konserden tiyatroya birbirinde farklı gösteriler yapıldı. Festivale ayrıca oyuncu Mehmet Kurt'ta katılım göstererek çocuklar ile bir araya geldi. Festivalde ayrıca maskotlar Tuzla Belediyesi'ne ait araçlarla Tuzla'daki 17 farklı mahalleyi gezerek çöp topladılar.

MASKOTLAR HEM ÇÖP TOPLADI HEM DE ÇOCUKLARLA EĞLENDİ

Tuzla Belediyesi'ne ait araçlarla çöp toplayan maskotları gören Tuzlalı çocuklar maskotlar ile oyun oynadılar. Öğleden sonra ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Tuzla’da Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan ve kendi elektriğini kendisi üreten Şelale Eğitim Parkı içerisinde festival düzenlendi. Festivale Tuzlalı çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Kemal Sunal’a benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Mehmet Kurt’un Çöpçüler Kralı olarak sunum yaptığı festivalde tiyatrodan konsere birbirinden farklı etkinlikler ile vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezine giden minikler geri dönüşüm kıyafet sergisi düzenlerken, okullar arası atık yağ toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve okul müdürlerini ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı takdim etti.

"BİREY OLARAK FARKINDALIĞIMIZI OLUŞTURUP İYİLİK YAPMALIYIZ"

Festivalde konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile beraber 1-7 Haziran çevre farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Bu süreçte Tuzla’da bu farkındalık için bir etkinlik yapıyoruz. Çevrene değer kat mottosu ile buradayız. Aslında 365 gün yapmış olduğumuz tüm işleri burada taçlandırıyoruz. Elektronik eşyalar, piller, ambalaj atıklarından tutun ekmeğin geri dönüşümüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara atık yağ konusunda önemli bir farklılık ve farkındalık oluşturduk. 50 litre atık yağ getirene 20 litre yakıt ve gıda paketi vererek onları daha iyiye teşvik ediyoruz. Buradaki hassasiyetimiz daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir İstanbul ve Tuzla için, birey olarak farkındalığımızı oluşturup iyilik yapmalıyız. İyilik yaptığımız zaman kendimize değil, tüm insanlığa ve gelecek nesillere evrensel bir katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

"ÜLKELERİN SADECE SÖYLEMLE DEĞİL EYLEMLE SÜRECE KATKIDA BULUNMALARI LAZIM"

Başkan Yazıcı, çevre farkındalığı açısından herkesin içi boş kavramlar ile sosyal sorumluluk çalışmaları yaptığını söyleyerek, "Herkes için söylemiyorum ama özellikle gelişmiş ülkelerin, dünyanın bu duruma gelmesinde daha fazla fosil yakıt kullanan, daha fazla kimyasalları üretim aşamalarında kullanan ülkelerin sadece söylemle değil eylemle de sürece katkıda bulunması lazım” şeklinde konuştu.