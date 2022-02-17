Maslahat ne demek, TDK'ya göre Maslahat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maslahat ne demek? Maslahat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maslahat kelimesi. Peki maslahat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maslahat nedir, maslahat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASLAHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maslahat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maslahat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maslahat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İş, önemli iş, mesele

- Erkeklik organı



MASLAHAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- idareimaslahat

