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  3. Masmavi okyanus karalara büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

Masmavi okyanus karalara büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

Hint Okyanusu'nda ülkesi olan Morityus'ta karaya oturarak 1000 ton petrol sızıntısına neden olan geminin Japon operatörü Mitsui OSK Lines, kazanın olası sebeplerini açıkladı.

Masmavi okyanus karalara büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak bin ton petrol sızıntısına yol açan gemi kazası hakkında açıklama geldi. Tüm dünyada olumsuz etkilere yol açacağı bilinen kazada, masmavi Hint Okyanusu karalara bürünürken Japon operatörü Mitsui OSK Lines, kazanın olası sebeplerini açıkladı. 

DERİNLİK HARİTASI KULLANILMAMIŞ

Morityus açıklarında büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak harita kullanmadığı ortaya çıktı. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Morityus açıklarında Temmuz sonunda karaya oturarak petrol sızdıran kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı.

Masmavi okyanus siyaha büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

10 METREDE KARAYA OTURDU

Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi. Ülke sahiline 0,9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin, su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi.

Masmavi okyanus siyaha büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

5 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILACAK

Gemi mürettebatının, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları, hem göz hem de radar yoluyla gerekli seyir gözetimlerini yapamadıkları vurgulandı. Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita kullanması konusunda eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 500 milyon yen (yaklaşık 5 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Masmavi okyanus siyaha büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

NE OLMUŞTU?

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz'da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Masmavi okyanus siyaha büründü: Morityus'ta 1000 ton petrol sızdıran gemi hakkında açıklama!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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