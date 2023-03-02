Mason Bloomfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Bloomfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mason Bloomfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mason Bloomfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mason Bloomfield 6 Kasım 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Mason Ozail Enigbokan-Bloomfield şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mason Bloomfield Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mason Bloomfield, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mason Bloomfield'nin Farnborough FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mason Bloomfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mason Bloomfield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mason Bloomfield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mason Bloomfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red

21 Eylül 2014 yılında Chatham

20 Ekim 2014 yılında FC Dag & Red

21 Ekim 2014 yılında Erith & Belvede

21 Kasım 2014 yılında FC Dag & Red

20 Aralık 2014 yılında Maldon/Tiptree

19 Ocak 2015 yılında FC Dag & Red

28 Ağustos 2015 yılında Chelmsford

2 Ekim 2015 yılında Grays Athletic FC

9 Aralık 2016 yılında Aveley FC

16 Mart 2017 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2018 yılında Norwich

2 Temmuz 2018 yılında Hamilton Acad.

3 Ocak 2019 yılında Norwich

4 Ocak 2019 yılında Fylde

31 Mayıs 2019 yılında Norwich

1 Temmuz 2019 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2020 yılında Norwich

5 Ağustos 2020 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Barnet

8 Şubat 2022 yılında Bromley

1 Ocak 2023 yılında Farnborough

Mason Bloomfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mason Bloomfield şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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