Mason Burstow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Burstow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mason Burstow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mason Burstow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mason Burstow 4 Ağustos 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Mason Paul James Burstow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mason Burstow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Mason Burstow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mason Burstow'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mason Burstow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/masonburstow/

Mason Burstow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mason Burstow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mason Burstow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mason Burstow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Charlton U18

1 Temmuz 2021 yılında Charlton Ath

31 Ocak 2022 yılında Chelsea U23

1 Şubat 2022 yılında Charlton Ath

1 Mayıs 2022 yılında Chelsea U23

Mason Burstow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mason Burstow şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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