Mason Burstow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Burstow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mason Burstow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mason Burstow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mason Burstow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Burstow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mason Burstow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mason Burstow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mason Burstow 4 Ağustos 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Mason Paul James Burstow şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mason Burstow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Mason Burstow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mason Burstow'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mason Burstow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/masonburstow/

Mason Burstowboyu ve yaşı kaç

Mason Burstow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mason Burstow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mason Burstow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mason Burstow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Charlton U18

1 Temmuz 2021 yılında Charlton Ath

31 Ocak 2022 yılında Chelsea U23

1 Şubat 2022 yılında Charlton Ath

1 Mayıs 2022 yılında Chelsea U23

Mason Burstow kimdir

Mason Burstow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mason Burstow şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mason Burstow nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
David Krch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Krch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Glazyrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Glazyrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Glazyrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Glazyrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor