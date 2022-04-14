Masonluk ne demek, TDK'ya göre Masonluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Masonluk ne demek? Masonluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi masonluk kelimesi. Peki masonluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre masonluk nedir, masonluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASONLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Masonluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre masonluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek

- Mason olma durumu, farmasonluk

